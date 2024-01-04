أمن الدّولة في النبطيّة توقف مزوّر دولارات

أوقفت دوريّة من مديريّة النبطيّة الإقليميّة- مكتب مرجعيون وحاصبيا، المدعوّ (ح. ز.) في بلدة إبل السقي - قضاء مرجعيون، بجرم ترويج عملة مزوّرة من فئة ١٠٠ دولار أميركيّ.



وضبطت، في حوزته ٦٠٠٠ دولارٍ أميركيٍّ مزوّرٍ.



وتمّ سوقه إلى مكتب مرجعيون وتوقيفه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.