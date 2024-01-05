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قوى الامن: إنخفاض كبير في الجرائم المرتكبة خلال 2023

امن وقضاء
2024-01-05 | 07:13
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قوى الامن: إنخفاض كبير في الجرائم المرتكبة خلال 2023
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قوى الامن: إنخفاض كبير في الجرائم المرتكبة خلال 2023

عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ جدولًا إحصائيًّا عن بعض الجرائم الهامّة المرتكبة، خلال العام 2023.

وأكّدت، في بيان، تراجعًا ملحوظًا مقارنةً بعام 2022 وتوقيف 12،299 شخصًا، خلال العام المنصرم.

وأوضح البيان النّتائج على الشّكل التّالي:

"نوع الجرائم    عام 2022    عام 2023    نسبة التراجع
سرقة سيّارات    1203    1147    4،65%
سلب سيّارات    81    53    34،56%
قتل    177    158    10،73%
نشل    431    269    37،58%
سرقة موصوفة    4768    3152    33،89%
سلب أشخاص    607    584    3،78%
المجموع    7،267    5،363    26،2% "

أكّدت المديريّة العامّة أنّه على الرّغم من الظّروف الصّعبة التي يمر فيها لبنان، فإنَّ عناصرها على أهبّة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللّبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضي اللّبنانية وذلك بالتّعاون والتّنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنيّة.

ودعتهم إلى التّحلي بروح المسؤولية من خلال التّعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم، التي يشاهدونها على رقم الطوارئ 112.

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