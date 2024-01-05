الامن العام: منح إذن دخول للرعايا السوريين المستوفين شروطا معينة ولفترة محددة

قوى الامن: إنخفاض كبير في الجرائم المرتكبة خلال 2023

قوى الامن: إنخفاض كبير في الجرائم المرتكبة خلال 2023

ماذا طلب لاثارو من ميقاتي وبري في زيارتيه؟ (نداء الوطن)