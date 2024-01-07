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مطار بيروت يتعرّض لعملية قرصنة (فيديو وصور)

امن وقضاء
2024-01-07 | 10:33
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مطار بيروت يتعرّض لعملية قرصنة (فيديو وصور)
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مطار بيروت يتعرّض لعملية قرصنة (فيديو وصور)

تعرّض مطار رفيق الحريري الدولي لعملية قرصنة، حيث تم خرق نظام عرض معلومات الطيران.

وظهرت على الشاشات في أرجاء المطار رسالة وجّهها المقرصنون إلى  "حزب الله وايران"، بحسب ما تظهر الصور.

وأكد المدير العام للطيران المدني فادي الحسن للـLBCI أن العمل جار لاطفاء الشاشات.
 
وكشف رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت من جهته أن نظام مناولة الأمتعة يواجه مشاكل تقنية جراء عملية القرصنة.
 
وافادت معلومات الـLBCI، بأن القرصنة داخل مطار بيروت لم تطل أنظمة سلامة الطيران بل اقتصرت فقط على نظام العمل.
 

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