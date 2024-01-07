طيران الشرق الأوسط يوضح: لم نصدر أي بيان

أوضحت مصادر شركة طيران الشرق الأوسط أنّه "بعد وصول رسائل على هواتف بعض المواطنين مفادها أنّ الشركة تطلب من المسافرين التقيّد بإرشادات الأجهزة الأمنيّة، أكدت الشركة أنها لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص بعد تعطيل شاشات العرض في المطار، علمًا أنّ الشركة تُخطر ركابها عبر الإيميل أو sms بحال حدوث أي طارئ ولكنها لم تُرسل رسالة بهذا الخصوص الآن".

وأكدت مصادر الشركة أن الرحلات مستمرة بالرغم من عطل تقني طرأ على نظام الحقائب وتتم معالجته.