وزير الدفاع بحث مع زواره في التطورات

بحث وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، مع الوزير السابق بيار رفول في الأوضاع العامة في البلاد.



كما بحث سليم مع رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد في الشؤون المتعلقة بمؤسسات وزارة الدفاع الوطني وآخر المستجدات.



واستقبل النائب شربل مارون والنائب السابق إميل رحمه وبحث معهما التطورات على الساحة الداخلية.