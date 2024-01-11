توقيف أشخاص لإقدامهم على إحراق شجرة الميلاد في منطقة حقل العزيمة – الضنية

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حقل العزيمة – الضنية المواطنين (س.ش.) و(ه.ك.) و(ع.ش.) لإقدامهم بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٣ على إحراق شجرة الميلاد وإطلاق شعارات دينية لإثارة نزعات طائفية في المنطقة المذكورة.