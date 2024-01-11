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لبنان يفنّد الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 في متن شكوى لمجلس الامن
امن وقضاء
2024-01-11 | 13:12
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لبنان يفنّد الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 في متن شكوى لمجلس الامن
الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 فندها لبنان في متن الشكوى التي قدمها الى مجلس الامن في التاسع من الجاري ، وهي تتضمن نقاطاً بارزة أهمها؛
الإلتزام بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، والحرص على خفض التصعيد، وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق.
وقد طلب لبنان من مجلس الامن، التطبيق الشامل للقرار 1701 ضمن سلة متكاملة، وبضمانات دولية، وإظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة عام 1923 بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في إتفاقية الهدنة عام 1949، وذلك يعني إستكمال الاتفاق على كافة النقاط الـ 13 الحدودية المتنازع عليها.
وأضافت الرسالة التي حصلت الـ LBCI على نسخة منها أنه يمكن الاستعانة بالولايات المتحدة وفقاً لما تم سابقاً في إتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
أخبار لبنان
امن وقضاء
مجلس الامن
شكوى
القرار 1701
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