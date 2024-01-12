جراء تساقط الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة جراء تساقط الثلوج هي كفرذبيان - حدث بعلبك، العاقورة -حدث بعلبك، عيناتا - الارز، جرد مربين - الهرمل، والقبيات -الهرمل.