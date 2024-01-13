يفتعل مشاكل ويطلق النار في الهواء في المتن... فأوقفته أمن الدولة

أوقفت شعبة الخدمة والمعلومات في المديريّة العامّة لأمن الدّولة شخصا مصري الجنسية يُدعى (ع.ج.ب.)، لافتعاله مشاكل وإطلاق النار في الهواء وإرهاب المواطنين في قضاء المتن.



وضبطت الدورية مسدّسَين حربيّين بحوزة الموقوف، بالاضافة إلى كميّة من حشيشة الكيف في مكان إقامته.



ايضا، تبيّن أنّ الموقوف مقيم على الأراضي اللبنانيّة بطريقةٍ غير شرعيّة.