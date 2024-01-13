حمية: هل ساقية المياه هي المكان المخصص لوضع رمول ورش البناء؟ من يتحمل المسؤولية؟

برسم الرأي العام :
ويتساءل البعض لماذا تتجمع المياه على بعض الأوتوسترادات ولماذا لا يتم تصريفها عبر القنوات ؟
الفيديو بتاريخ اليوم السبت ١٣-١-٢٠٢٤ لقناة المياه "فرفوري " في الضبية ، يُظهر بشكل صادم كميات هائلة من رمول البناء يُصار على تعزيلها ورفعها من داخلها من قبل آليات الوزارة… pic.twitter.com/TzHFquaZU0
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) January 13, 2024
برسم الرأي العام :
ويتساءل البعض لماذا تتجمع المياه على بعض الأوتوسترادات ولماذا لا يتم تصريفها عبر القنوات ؟
الفيديو بتاريخ اليوم السبت ١٣-١-٢٠٢٤ لقناة المياه "فرفوري " في الضبية ، يُظهر بشكل صادم كميات هائلة من رمول البناء يُصار على تعزيلها ورفعها من داخلها من قبل آليات الوزارة… pic.twitter.com/TzHFquaZU0