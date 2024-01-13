حمية: هل ساقية المياه هي المكان المخصص لوضع رمول ورش البناء؟ من يتحمل المسؤولية؟

جال وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بالقرب من النهر في الضبية، حيث تواجدت جرافة تابعة للوزارة لإزالة الرمال التي كانت قد أغلقته.



وبعد زياراته، نشر حاميه على حسابه الخاص على إكس صور النهر، لافتاً إلى أن تجمّع المياه على بعض الأوتوسترادات هو نتيجة تجمع كميات هائلة من رمول البناء.



و أضاف: "للعلم فقط والتذكير بأن رمول الورش التي توضع في هذه القناة، مصدرها ورش البناء في أعالي المنطقة، وهي ستتسبب حتماً في رفع منسوب المياه فيها ومن ثم فيضانها مع الرمول نحو الاوتوستراد، مما سيؤدي الى انسداد مجاري التصريف عليه، وبالتالي تجمع للمياه وإقفال الطريق".



وختم سائلا: "أيُعقل ذلك؟ هل ساقية المياه هي المكان المخصص لوضع رمول ورش البناء؟ من يتحمل مسؤولية ذلك؟".