الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف أشخاص في بلدتي بريتال - البقاع وعين الدهب -عكار
امن وقضاء
2024-01-16 | 08:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
توقيف أشخاص في بلدتي بريتال - البقاع وعين الدهب -عكار
أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كل منهما دورية من مديرية المخابرات 3 أشخاص، وفقًا لما يلي:
- المواطن (ج.ع.) في بلدة بريتال – البقاع كونه مطلوبًا لارتكابه جرائم: تهريب الأسلحة الحربية لمصلحة التنظيمات الإرهابية في جرود بلدة عرسال، خطف مواطنين، تهديد عنصر في الجيش بالقتل، سرقة سيارات ونقلها إلى سوريا، تهريب مخدِّرات وعملات مزورة إلى سوريا.
- المواطنَين (ع.م.) وابنه (م.م.) في بلدة عين الدهب – عكار لإقدامهما على إطلاق النار.
وأكّدت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان أنّه ضُبطت، في حوزتهما، أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
امن وقضاء
أشخاص
بلدتي
بريتال
البقاع
الدهب
-عكار
التالي
في قضية انفجار المرفأ... فينيانوس لم يعد مطلوبا امام القضاء
الجيش: إغاثة المواطنين جراء ارتفاع منسوب المياه في النهر الكبير
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-12-20
توقيف 5 أشخاص في بلدتي برجا وعشقوت ومنطقة الدكوانة ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها مديرية المخابرات
أمن وقضاء
2023-12-20
توقيف 5 أشخاص في بلدتي برجا وعشقوت ومنطقة الدكوانة ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها مديرية المخابرات
0
أخبار لبنان
2023-10-31
الجيش: توقيف مواطن في بلدة عين الدهب عكار لتورطه في إشكال وآخَر في بلدة كفرصغاب زغرتا لارتكابه جريمة قتل
أخبار لبنان
2023-10-31
الجيش: توقيف مواطن في بلدة عين الدهب عكار لتورطه في إشكال وآخَر في بلدة كفرصغاب زغرتا لارتكابه جريمة قتل
0
أمن وقضاء
2024-01-13
توقيف ٥ أشخاص في منطقتي الأوزاعي وحرف سيّاد - الضنية لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
2024-01-13
توقيف ٥ أشخاص في منطقتي الأوزاعي وحرف سيّاد - الضنية لارتكابهم جرائم مختلفة
0
أخبار لبنان
2024-01-13
إنقاذ ٧ أشخاص حاصرتهم السيول داخل منزلهم في الكنيسة - عكار (فيديو)
أخبار لبنان
2024-01-13
إنقاذ ٧ أشخاص حاصرتهم السيول داخل منزلهم في الكنيسة - عكار (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
11:24
في قضية انفجار المرفأ... فينيانوس لم يعد مطلوبا امام القضاء
امن وقضاء
11:24
في قضية انفجار المرفأ... فينيانوس لم يعد مطلوبا امام القضاء
0
امن وقضاء
2024-01-14
الجيش: إغاثة المواطنين جراء ارتفاع منسوب المياه في النهر الكبير
امن وقضاء
2024-01-14
الجيش: إغاثة المواطنين جراء ارتفاع منسوب المياه في النهر الكبير
0
امن وقضاء
2024-01-14
قبلان: أن نُبرّأ واشنطن مما يجري في البلد هو تماماً كتبرئة اليهود من عداوتهم للمسيح
امن وقضاء
2024-01-14
قبلان: أن نُبرّأ واشنطن مما يجري في البلد هو تماماً كتبرئة اليهود من عداوتهم للمسيح
0
امن وقضاء
2024-01-14
مهام للدفاع المدني إبان المنخفض الجوي..
امن وقضاء
2024-01-14
مهام للدفاع المدني إبان المنخفض الجوي..
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
11:24
في قضية انفجار المرفأ... فينيانوس لم يعد مطلوبا امام القضاء
امن وقضاء
11:24
في قضية انفجار المرفأ... فينيانوس لم يعد مطلوبا امام القضاء
0
منوعات
2024-01-09
مأساة عاشتها سيدة في عيد الأم... ذهبت للاطمئنان على طفلها فوجدته متوفياً!
منوعات
2024-01-09
مأساة عاشتها سيدة في عيد الأم... ذهبت للاطمئنان على طفلها فوجدته متوفياً!
0
أخبار سياسية
2023-11-29
مجلس الوزراء أرجأ بند إعادة تنظيم المصارف وكلف الاتصالات إعداد دراسة بشأن "ستارلينك"
أخبار سياسية
2023-11-29
مجلس الوزراء أرجأ بند إعادة تنظيم المصارف وكلف الاتصالات إعداد دراسة بشأن "ستارلينك"
0
آخر الأخبار
2023-11-27
المتحدث العسكري الإسرائيلي: هدف الحرب تفكيك حماس وإعادة الرهائن ونحن مستعدون للعودة إليها في أي وقت
آخر الأخبار
2023-11-27
المتحدث العسكري الإسرائيلي: هدف الحرب تفكيك حماس وإعادة الرهائن ونحن مستعدون للعودة إليها في أي وقت
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:26
على الجبهة الجنوبية... غارات إسرائيلية طالت عددا من المناطق
أمن وقضاء
07:26
على الجبهة الجنوبية... غارات إسرائيلية طالت عددا من المناطق
0
أخبار لبنان
07:22
في وزارة التربية... اجتماع تربوي للبحث في ملف المدارس الكاثوليكية
أخبار لبنان
07:22
في وزارة التربية... اجتماع تربوي للبحث في ملف المدارس الكاثوليكية
0
أخبار لبنان
07:10
ميقاتي: حزب الله يتمتع بعقلانية وحكمة
أخبار لبنان
07:10
ميقاتي: حزب الله يتمتع بعقلانية وحكمة
0
أخبار دولية
04:44
رئيس وزراء قطر: الضربات الأميركية والبريطانية لن تكبح هجمات الحوثيين من دون جهود دبلوماسية
أخبار دولية
04:44
رئيس وزراء قطر: الضربات الأميركية والبريطانية لن تكبح هجمات الحوثيين من دون جهود دبلوماسية
0
أخبار دولية
01:33
ترامب بعد فوزه في آيوا: "آن لبلدنا أن يتّحد"
أخبار دولية
01:33
ترامب بعد فوزه في آيوا: "آن لبلدنا أن يتّحد"
0
رياضة
16:25
ريال مدريد يقسو على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض
رياضة
16:25
ريال مدريد يقسو على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض
0
رياضة
16:16
فلسطين تختطف الأنظار في بطولة كأس آسيا
رياضة
16:16
فلسطين تختطف الأنظار في بطولة كأس آسيا
0
أخبار دولية
15:56
سيدة إسبانية تكسر الحواجز أمام ذوي الإحتياجات الخاصة!
أخبار دولية
15:56
سيدة إسبانية تكسر الحواجز أمام ذوي الإحتياجات الخاصة!
0
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:23
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ باليستية مقرات تجسسية تابعة لإرهابيين في أربيل في العراق
خبر عاجل
16:23
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ باليستية مقرات تجسسية تابعة لإرهابيين في أربيل في العراق
2
أخبار لبنان
10:42
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: يوم غد هو يوم عمل عادي
أخبار لبنان
10:42
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: يوم غد هو يوم عمل عادي
3
امن وقضاء
11:24
في قضية انفجار المرفأ... فينيانوس لم يعد مطلوبا امام القضاء
امن وقضاء
11:24
في قضية انفجار المرفأ... فينيانوس لم يعد مطلوبا امام القضاء
4
خبر عاجل
17:21
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مقرًا تجسسيًا رئيسيًا للموساد في إقليم كردستان العراق ودمرناه بالصواريخ الباليستية
خبر عاجل
17:21
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مقرًا تجسسيًا رئيسيًا للموساد في إقليم كردستان العراق ودمرناه بالصواريخ الباليستية
5
حال الطقس
01:43
الطقس المتقلب مستمر... متى يعود الإستقرار التام؟
حال الطقس
01:43
الطقس المتقلب مستمر... متى يعود الإستقرار التام؟
6
خبر عاجل
16:12
الجزيرة عن مصدر أمني: القنصلية الأميركية في أربيل تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة
خبر عاجل
16:12
الجزيرة عن مصدر أمني: القنصلية الأميركية في أربيل تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة
7
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
8
خبر عاجل
16:40
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مواقع لقيادة وتجمعات التنظيمات الإرهابية في سوريا بعدد من الصواريخ الباليستية
خبر عاجل
16:40
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مواقع لقيادة وتجمعات التنظيمات الإرهابية في سوريا بعدد من الصواريخ الباليستية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More