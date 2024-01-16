توقيف أشخاص في بلدتي بريتال - البقاع وعين الدهب -عكار

أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كل منهما دورية من مديرية المخابرات 3 أشخاص، وفقًا لما يلي:



- المواطن (ج.ع.) في بلدة بريتال – البقاع كونه مطلوبًا لارتكابه جرائم: تهريب الأسلحة الحربية لمصلحة التنظيمات الإرهابية في جرود بلدة عرسال، خطف مواطنين، تهديد عنصر في الجيش بالقتل، سرقة سيارات ونقلها إلى سوريا، تهريب مخدِّرات وعملات مزورة إلى سوريا.



- المواطنَين (ع.م.) وابنه (م.م.) في بلدة عين الدهب – عكار لإقدامهما على إطلاق النار.



وأكّدت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان أنّه ضُبطت، في حوزتهما، أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.