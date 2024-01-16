في قضية انفجار المرفأ... فينيانوس لم يعد مطلوبا امام القضاء

استرد المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان مذكرة توقيف الوزير السابق يوسف فينيانوس في قضية انفجار مرفأ بيروت من دون تنفيذ، وبالتالي بحسب القرار لم يعد فينيانوس مطلوبا امام القضاء.



وقد اتى قرار سليمان انطلاقا من المبدأ نفسه الذي أطلق على أساسه الموقوفون في القضية وهو أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مكفوف اليد.



علما أنه سبق للقاضي عماد قبلان أن أوقف تنفيذ مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل.