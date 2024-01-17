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الجيش: توقيف 3 أشخاص في مخيم نهر البارد – طرابلس ومنطقة حي السلم

امن وقضاء
2024-01-17 | 05:27
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الجيش: توقيف 3 أشخاص في مخيم نهر البارد – طرابلس ومنطقة حي السلم
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الجيش: توقيف 3 أشخاص في مخيم نهر البارد – طرابلس ومنطقة حي السلم

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مخيم نهر البارد – طرابلس الفلسطينيَّين (ح.ع.) و(إ.ع.) لإطلاقهما النار وحيازتهما أسلحة حربية، وضبطت في حوزة أحدهما رمانة يدوية.
وبتاريخ 16 /1 /2024، أوقفت دورية أخرى من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية المواطن (ح.ح.) المطلوب لارتكابه جرائم: إطلاق النار وترهيب المواطنين، الإتجار بالأسلحة، تعاطي المخدرات وترويجها، سرقة دراجات نارية وهواتف خلوية، افتعال إشكالات. كما ضبطت في حوزته بندقية حربية نوع كلاشنكوف، ومسدسًا وذخائر وأعتدة عسكرية ودراجة نارية مسروقة.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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