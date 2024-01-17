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بعد استرداد المدعي العام العدلي مذكرة التوقيف الغيابية.. أهالي ضحايا إنفجار المرفأ في قصر العدل
امن وقضاء
2024-01-17 | 07:57
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بعد استرداد المدعي العام العدلي مذكرة التوقيف الغيابية.. أهالي ضحايا إنفجار المرفأ في قصر العدل
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بعد استرداد المدعي العام العدلي مذكرة التوقيف الغيابية.. أهالي ضحايا إنفجار المرفأ في قصر العدل
على خلفية قرار المدعي العام العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي صبّوح سليمان الذي قضى باسترداد مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، بحقّ وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس في 16 أيلول 2021، قصد عدد من أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت قصر العدل وإطلعوا على القرار في النيابة العامة التمييزية ولكن من دون ان ينجحوا وكما كانوا يخططون في مقابلة أي من القضاة للإستفسار أكثر عن حيثيات هذا القرار، وإكتفوا بلقاء عدد من المحامين في مكتب الإدعاء للوقوف على تفاصيل القرار.
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