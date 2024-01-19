أمن الدولة تلقي القبض على مستأجر سيارات… لماذا؟

أوقفت دوريّة من أمن الدولة في مديريّة جبل لبنان – مكتب بعبدا، المدعوّ (ز. ع.)، لقيامه بعمليّات احتيال وتزوير وسرقة.

وعُثر بحوزته على بطاقة هويّة مزوّرة.

وتبيّن صدور 7 مذكّرات عدليّة بحقّه، كنايةً عن مذكّرات توقيفٍ وخلاصات أحكام لعمليّات احتيالٍ كان قد قام بها للاستيلاء على عددٍ كبيرٍ من سيّارات المواطنين، باستئجارها وإعادة بيعها أو رهنها، في مناطق لبنانيّة متعدّدة.

وبناءً على إشارة المدّعية العامّة، في جبل لبنان، غادة عون، سًلّم مع المضبوطات إلى الجهات الرسميّة المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.