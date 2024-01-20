طرقات جبلية مقطوعة بسبب الثلوج... ما هي؟

افادت غرفة التحكم المروري بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة هي كفرذبيان -حدث بعلبك، العاقورة -حدث بعلبك، عيناتا -الارز، جرد مربين -الهرمل، والقبيات - الهرمل.