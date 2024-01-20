الوكالة الوطنية: أمن المطار يحبط محاولة تهريب كمية من الكبتاغون الى القاهرة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في المطار، بأن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة في المطار "أحبطت محاولة لتهريب كمية من الكبتاغون قدرت نحو عشرة كيلوغرامات كانت مجموعة من ثلاث أشخاص من التابعية السورية يحاولون تهريبها الى القاهرة ليل امس حيث كانوا يخبئون تلك الممنوعات على شكل معلبات مواد غذائية".