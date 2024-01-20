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قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة تستهدف محلات تجارية ومنازل ودراجات آلية في منطقة إقليم الخروب

امن وقضاء
2024-01-20 | 12:11
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قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة تستهدف محلات تجارية ومنازل ودراجات آلية في منطقة إقليم الخروب
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قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة تستهدف محلات تجارية ومنازل ودراجات آلية في منطقة إقليم الخروب

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليّات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثُرت الشكاوى في إقليم الخروب حول تعرّض المنازل والمحال التجاريّة لعمليات سرقة من قبل مجهولين وآخرها كان بتاريخ 06/01/2024، حيث نفذت إحدى العصابات عمليّة سرقة من داخل منزل سيّدة مُسنّة بعد تكبيلها في منطقة مزبود- الشوف.

على الفور، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية في أماكن حصول السرقات. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة الى تحديد هوية الرأس المدبر للعصابة، وهو المدعو: خ. ع. (مواليد عام 2002، سوري).

بتاريخ 11/01/2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة شحيم، وضبطت السيارة المستخدمة في عمليات السرقة وهي نوع هوندا لون أبيض.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وأنه أقدم بالاشتراك مع آخرين على تنفيذ عمليات سرقة متعدّدة من داخل محال تجارية في منطقة الإقليم عبر الدخول إليها باستخدام مفاتيح مستعارة، وسرقة ما توفّر لهم من مواد غذائية وغيرها، ثم بيعها وتقاسم ثمنها فيما بينهم. كما اعترف أن السيّدة المُسنّة التي أقدموا على الدخول الى منزلها تملك محلًّا لبيع الخضار قرب منزلها، وكانت خطتهم تقتضي سرقة الأرباح من المبيعات، حيث قاموا بتكبيلها وسرقة خاتم كانت ترتديه. لكن عندما كشفهم قاطنوا المنزل لاذوا بالفرار، بالإضافة الى أنهم حاولوا فتح العديد من أبواب محال تجاريّة في المنطقة المذكورة، لكنهم فشلوا بذلك. واعترف ايضا أن عصابته نفّذت عمليات سرقة دراجات آليّة ضمن بلدتي داريا، وعين الحور.

أجري المقتضى بحقّه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف جميع المتورّطين".

 

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