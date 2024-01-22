الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوى الامن الداخليّ أحبطت عملية تهريب كبتاغون

امن وقضاء
2024-01-22 | 04:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قوى الامن الداخليّ أحبطت عملية تهريب كبتاغون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قوى الامن الداخليّ أحبطت عملية تهريب كبتاغون

أحبط مكتب مكافحة المخدرات الاقليميّ، في صيدا، في وحدة الشرطة القضائية، عملية تهريب 418,380 حبة كبتاغون مخبّأة بطريقة احترافية، داخل عوارض خشبية ومحمّل عليها ماكينات للأعلاف، كانت معدّة للتهريب بواسطة الشحن البحريّ إلى إحدى الدول العربية.

وأكّدت المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخليّ - شعبة العلاقـات العامة، في بلاغ، توقيف صاحب شركة الشحن وهو لبنانيّ الجنسية.

وأوضحت أنّه تم الكشف عن هُويات المتورطين بعملية تهريب الكبتاغون من لبنان، بحيث تبيّن أنهما عراقيا الجنسية بالاشتراك مع شخص لبنانيّ الجنسية.

وأشارت إلى أنّه، بعد التنسيق بين مكتب مكافحة المخدرات الاقليميّ، في صيدا والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، أطبقت قوة من المجموعة الخاصة في محلة الحمرا على أحد أفراد الشبكة وتمكّنت من توقيفه وهو من الجنسية اللبنانية.

و"تبيّن أيضًا وجود شبكة لترويج الكريستال ميث ومادة GHB المخدّرة.

وتمكّن المكتب المذكور وبمؤازرة قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي، من توقيف المروّج في منطقة الحمرا وهو سوريّ الجنسية، وضُبِطَ بحوزته كمية من الكريستال ميث مقسّمة داخل أكياس ومعدة للبيع، وميزان حساس، حيث تبيّن أنهما كانا يقومان بترويجها لعدد من نزلاء الفنادق.

واعترفا أنّ شخصًا لبنانيّ الجنسية هو المسؤول عن تأمين كميات الـ "GHB" المخدّرة وأُوقف واعترف باستحصاله عليها من شخص لبناني ملقب بـ "moe".

وتمكّن مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في صيدا من توقيف الأخير في محلة عين الرمانة، وضبط بحوزته 46،2غ من الكريستال ميث مقسمة داخل مظاريف، 2،9 غ ماريجوانا، 10 حبات " XANAX"، 5 حبات ليريكا، 6 حبات سولباديين، ميزان حساس عدد 7، 10 ليتر من مادة الـ " GBL" المخدّرة.

واعترف بأنه استحصل عليها من هولندا."

وأكّدت المديرية أنّه أجري المقتضى القانونيّ بحقهم وأودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته، كما تم تعميم بلاغي بحث وتحر دائم بحق المتورطين من الجنسية العراقية. 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

امن وقضاء

الامن

الداخليّ

أحبطت

عملية

تهريب

كبتاغون

شعبة المعلومات تلقي القبض على شبكة لتخزين وتوضيب وترويج المخدّرات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2024-01-17

قوى الامن: توقيف أحد المتورطين بعملية تهريب معسل مهرب ومخبأ داخل خزان لتعبئة الغاز

LBCI
أمن وقضاء
2023-12-28

فصيلة التفتيشات في المطار أحبطت محاولة تهريب 20 كيلو غراما من الكبتاغون الى الكويت

LBCI
أمن وقضاء
2023-12-01

جمارك المطار أحبطت عملية تهريب 79 جهازًا خلويًا من دبي

LBCI
امن وقضاء
2024-01-20

الوكالة الوطنية: أمن المطار يحبط محاولة تهريب كمية من الكبتاغون الى القاهرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2024-01-21

شعبة المعلومات تلقي القبض على شبكة لتخزين وتوضيب وترويج المخدّرات

LBCI
امن وقضاء
2024-01-20

قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة تستهدف محلات تجارية ومنازل ودراجات آلية في منطقة إقليم الخروب

LBCI
امن وقضاء
2024-01-20

الوكالة الوطنية: أمن المطار يحبط محاولة تهريب كمية من الكبتاغون الى القاهرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-20

قصف سيارة في البازورية في قضاء صور وسقوط عدد من الضحايا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
05:07

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI: سنشارك في الإجتماع الذي دعا اليه الوزير الحلبي وسنوقع على الإتفاق الذي يقضي بتخصيص إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ

LBCI
فنّ
2023-12-18

تسريب صورة لشيرين عبد الوهاب... الأمور مختلفة بعد الطلاق

LBCI
أخبار دولية
04:22

الصفدي: أجندة الحكومة الإسرائيلية عنصرية متطرفة

LBCI
فنّ
2024-01-20

الإبتسامة لا تفارق وجهها... شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور لها بعد الطلاق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

في عمشيت... المعركة بين الناشطين البيئيين وأصحاب الأرض التي تقع فوق مغارة فقمة الراهب بيد القاضية غادة عون

LBCI
أخبار لبنان
14:07

حمية: لاعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

لبنان أمام مباراة حاسمة في كأس آسيا قد يصنع بفوزه بها التاريخ... وفي السباحة: لبنان يحرز 55 ميدالية ملونة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان في الصدارة مجدداً… وهذه المرة على الصعيد التربوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

وزارة الزراعة تعمل على خطة لتطوير مزارع تربية الأسماك.. فهل نصل إثرها الى الإكتفاء الذاتي في هذا القطاع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

"أهلا بربكم" من أرز بشري حتى اللقلوق وكفردبيان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

حافظوا على المغترب اللبناني...لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عويدات إلى التقاعد قريبا... فهل يترك خلفه شغورا؟

LBCI
أخبار دولية
13:07

جون كيربي: الرئيس الأميركي لا يزال متفائلا بشأن تحقيق حل الدولتين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:38

اجتماع الخماسية: توجه لحسم الخيار الثالث

LBCI
خبر عاجل
05:07

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI: سنشارك في الإجتماع الذي دعا اليه الوزير الحلبي وسنوقع على الإتفاق الذي يقضي بتخصيص إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ

LBCI
أخبار لبنان
05:54

نعمة محفوض للـLBCI: لن نوقع على الصيغة الحالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

استهداف اسرائيلي لإحدى السيارات في بلدة كفرا... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
فنّ
14:25

بكتفين مكشوفين وفتحة ضخمة... ميريام فارس تألقت بإطلالة مثيرة في Joy Awards 2024 ورقصتها بالفندق حديث الجمهور! (فيديو )

LBCI
آخر الأخبار
17:53

الجزيرة: إطلاق نار كثيف واشتباكات بالتزامن مع محاولة آليات الجيش الاسرائيلي التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس

LBCI
منوعات
15:57

اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
16:01

الجزيرة نقلاً عن موقع واللا الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية استعدادا لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More