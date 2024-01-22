الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الامن الداخليّ أحبطت عملية تهريب كبتاغون
امن وقضاء
2024-01-22 | 04:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قوى الامن الداخليّ أحبطت عملية تهريب كبتاغون
أحبط مكتب مكافحة المخدرات الاقليميّ، في صيدا، في وحدة الشرطة القضائية، عملية تهريب 418,380 حبة كبتاغون مخبّأة بطريقة احترافية، داخل عوارض خشبية ومحمّل عليها ماكينات للأعلاف، كانت معدّة للتهريب بواسطة الشحن البحريّ إلى إحدى الدول العربية.
وأكّدت المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخليّ - شعبة العلاقـات العامة، في بلاغ، توقيف صاحب شركة الشحن وهو لبنانيّ الجنسية.
وأوضحت أنّه تم الكشف عن هُويات المتورطين بعملية تهريب الكبتاغون من لبنان، بحيث تبيّن أنهما عراقيا الجنسية بالاشتراك مع شخص لبنانيّ الجنسية.
وأشارت إلى أنّه، بعد التنسيق بين مكتب مكافحة المخدرات الاقليميّ، في صيدا والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، أطبقت قوة من المجموعة الخاصة في محلة الحمرا على أحد أفراد الشبكة وتمكّنت من توقيفه وهو من الجنسية اللبنانية.
و"تبيّن أيضًا وجود شبكة لترويج الكريستال ميث ومادة GHB المخدّرة.
وتمكّن المكتب المذكور وبمؤازرة قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي، من توقيف المروّج في منطقة الحمرا وهو سوريّ الجنسية، وضُبِطَ بحوزته كمية من الكريستال ميث مقسّمة داخل أكياس ومعدة للبيع، وميزان حساس، حيث تبيّن أنهما كانا يقومان بترويجها لعدد من نزلاء الفنادق.
واعترفا أنّ شخصًا لبنانيّ الجنسية هو المسؤول عن تأمين كميات الـ "GHB" المخدّرة وأُوقف واعترف باستحصاله عليها من شخص لبناني ملقب بـ "moe".
وتمكّن مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في صيدا من توقيف الأخير في محلة عين الرمانة، وضبط بحوزته 46،2غ من الكريستال ميث مقسمة داخل مظاريف، 2،9 غ ماريجوانا، 10 حبات " XANAX"، 5 حبات ليريكا، 6 حبات سولباديين، ميزان حساس عدد 7، 10 ليتر من مادة الـ " GBL" المخدّرة.
واعترف بأنه استحصل عليها من هولندا."
وأكّدت المديرية أنّه أجري المقتضى القانونيّ بحقهم وأودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته، كما تم تعميم بلاغي بحث وتحر دائم بحق المتورطين من الجنسية العراقية.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
امن وقضاء
الامن
الداخليّ
أحبطت
عملية
تهريب
كبتاغون
شعبة المعلومات تلقي القبض على شبكة لتخزين وتوضيب وترويج المخدّرات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2024-01-17
قوى الامن: توقيف أحد المتورطين بعملية تهريب معسل مهرب ومخبأ داخل خزان لتعبئة الغاز
امن وقضاء
2024-01-17
قوى الامن: توقيف أحد المتورطين بعملية تهريب معسل مهرب ومخبأ داخل خزان لتعبئة الغاز
0
أمن وقضاء
2023-12-28
فصيلة التفتيشات في المطار أحبطت محاولة تهريب 20 كيلو غراما من الكبتاغون الى الكويت
أمن وقضاء
2023-12-28
فصيلة التفتيشات في المطار أحبطت محاولة تهريب 20 كيلو غراما من الكبتاغون الى الكويت
0
أمن وقضاء
2023-12-01
جمارك المطار أحبطت عملية تهريب 79 جهازًا خلويًا من دبي
أمن وقضاء
2023-12-01
جمارك المطار أحبطت عملية تهريب 79 جهازًا خلويًا من دبي
0
امن وقضاء
2024-01-20
الوكالة الوطنية: أمن المطار يحبط محاولة تهريب كمية من الكبتاغون الى القاهرة
امن وقضاء
2024-01-20
الوكالة الوطنية: أمن المطار يحبط محاولة تهريب كمية من الكبتاغون الى القاهرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2024-01-21
شعبة المعلومات تلقي القبض على شبكة لتخزين وتوضيب وترويج المخدّرات
امن وقضاء
2024-01-21
شعبة المعلومات تلقي القبض على شبكة لتخزين وتوضيب وترويج المخدّرات
0
امن وقضاء
2024-01-20
قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة تستهدف محلات تجارية ومنازل ودراجات آلية في منطقة إقليم الخروب
امن وقضاء
2024-01-20
قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة تستهدف محلات تجارية ومنازل ودراجات آلية في منطقة إقليم الخروب
0
امن وقضاء
2024-01-20
الوكالة الوطنية: أمن المطار يحبط محاولة تهريب كمية من الكبتاغون الى القاهرة
امن وقضاء
2024-01-20
الوكالة الوطنية: أمن المطار يحبط محاولة تهريب كمية من الكبتاغون الى القاهرة
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-20
قصف سيارة في البازورية في قضاء صور وسقوط عدد من الضحايا
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-20
قصف سيارة في البازورية في قضاء صور وسقوط عدد من الضحايا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
05:07
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI: سنشارك في الإجتماع الذي دعا اليه الوزير الحلبي وسنوقع على الإتفاق الذي يقضي بتخصيص إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ
خبر عاجل
05:07
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI: سنشارك في الإجتماع الذي دعا اليه الوزير الحلبي وسنوقع على الإتفاق الذي يقضي بتخصيص إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ
0
فنّ
2023-12-18
تسريب صورة لشيرين عبد الوهاب... الأمور مختلفة بعد الطلاق
فنّ
2023-12-18
تسريب صورة لشيرين عبد الوهاب... الأمور مختلفة بعد الطلاق
0
أخبار دولية
04:22
الصفدي: أجندة الحكومة الإسرائيلية عنصرية متطرفة
أخبار دولية
04:22
الصفدي: أجندة الحكومة الإسرائيلية عنصرية متطرفة
0
فنّ
2024-01-20
الإبتسامة لا تفارق وجهها... شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور لها بعد الطلاق
فنّ
2024-01-20
الإبتسامة لا تفارق وجهها... شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور لها بعد الطلاق
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
في عمشيت... المعركة بين الناشطين البيئيين وأصحاب الأرض التي تقع فوق مغارة فقمة الراهب بيد القاضية غادة عون
تقارير نشرة الاخبار
14:28
في عمشيت... المعركة بين الناشطين البيئيين وأصحاب الأرض التي تقع فوق مغارة فقمة الراهب بيد القاضية غادة عون
0
أخبار لبنان
14:07
حمية: لاعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان
أخبار لبنان
14:07
حمية: لاعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
لبنان أمام مباراة حاسمة في كأس آسيا قد يصنع بفوزه بها التاريخ... وفي السباحة: لبنان يحرز 55 ميدالية ملونة!
تقارير نشرة الاخبار
13:53
لبنان أمام مباراة حاسمة في كأس آسيا قد يصنع بفوزه بها التاريخ... وفي السباحة: لبنان يحرز 55 ميدالية ملونة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان في الصدارة مجدداً… وهذه المرة على الصعيد التربوي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان في الصدارة مجدداً… وهذه المرة على الصعيد التربوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وزارة الزراعة تعمل على خطة لتطوير مزارع تربية الأسماك.. فهل نصل إثرها الى الإكتفاء الذاتي في هذا القطاع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وزارة الزراعة تعمل على خطة لتطوير مزارع تربية الأسماك.. فهل نصل إثرها الى الإكتفاء الذاتي في هذا القطاع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"أهلا بربكم" من أرز بشري حتى اللقلوق وكفردبيان!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"أهلا بربكم" من أرز بشري حتى اللقلوق وكفردبيان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حافظوا على المغترب اللبناني...لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حافظوا على المغترب اللبناني...لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عويدات إلى التقاعد قريبا... فهل يترك خلفه شغورا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عويدات إلى التقاعد قريبا... فهل يترك خلفه شغورا؟
0
أخبار دولية
13:07
جون كيربي: الرئيس الأميركي لا يزال متفائلا بشأن تحقيق حل الدولتين
أخبار دولية
13:07
جون كيربي: الرئيس الأميركي لا يزال متفائلا بشأن تحقيق حل الدولتين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:38
اجتماع الخماسية: توجه لحسم الخيار الثالث
خبر عاجل
05:38
اجتماع الخماسية: توجه لحسم الخيار الثالث
2
خبر عاجل
05:07
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI: سنشارك في الإجتماع الذي دعا اليه الوزير الحلبي وسنوقع على الإتفاق الذي يقضي بتخصيص إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ
خبر عاجل
05:07
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI: سنشارك في الإجتماع الذي دعا اليه الوزير الحلبي وسنوقع على الإتفاق الذي يقضي بتخصيص إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ
3
أخبار لبنان
05:54
نعمة محفوض للـLBCI: لن نوقع على الصيغة الحالية
أخبار لبنان
05:54
نعمة محفوض للـLBCI: لن نوقع على الصيغة الحالية
4
تقارير نشرة الاخبار
07:44
استهداف اسرائيلي لإحدى السيارات في بلدة كفرا... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:44
استهداف اسرائيلي لإحدى السيارات في بلدة كفرا... ماذا في التفاصيل؟
5
فنّ
14:25
بكتفين مكشوفين وفتحة ضخمة... ميريام فارس تألقت بإطلالة مثيرة في Joy Awards 2024 ورقصتها بالفندق حديث الجمهور! (فيديو )
فنّ
14:25
بكتفين مكشوفين وفتحة ضخمة... ميريام فارس تألقت بإطلالة مثيرة في Joy Awards 2024 ورقصتها بالفندق حديث الجمهور! (فيديو )
6
آخر الأخبار
17:53
الجزيرة: إطلاق نار كثيف واشتباكات بالتزامن مع محاولة آليات الجيش الاسرائيلي التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس
آخر الأخبار
17:53
الجزيرة: إطلاق نار كثيف واشتباكات بالتزامن مع محاولة آليات الجيش الاسرائيلي التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس
7
منوعات
15:57
اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)
منوعات
15:57
اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)
8
آخر الأخبار
16:01
الجزيرة نقلاً عن موقع واللا الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية استعدادا لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله
آخر الأخبار
16:01
الجزيرة نقلاً عن موقع واللا الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية استعدادا لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More