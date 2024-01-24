سرقة كنيسة مار افرام في كفردبيان... (صور)

حصلت سرقة في كنيسة مار افرام في كفردبيان، بعد أن تمّ خلع وتكسير صندوق الكنيسة.

وحضرت الادلة الجنائية لأخذ البصمات وفُتِح تحقيق بالحادثة.