الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شعبة المعلومات تُلقي القبض على مخزّني ومروّجي مخدّرات في الضاحية الجنوبيّة
امن وقضاء
2024-01-26 | 03:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
شعبة المعلومات تُلقي القبض على مخزّني ومروّجي مخدّرات في الضاحية الجنوبيّة
توافرت معلومات حول قيام شبكة بتخزين وتوضيب وتوزيع وترويج المخدرات في الضاحية.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية أفراد الشبكة المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويتهم، ومن بينهم كل من:
ا. ح. (مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) مطلوب بموجب 5 ملاحقات قضائية
ج. م. (مواليد عام ۱۹۸۰، لبنانية) زوجة الأول
ا. ا. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)
بتاريخ 18-01-2024 وبعد عملية مراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة عملية متزامنة نتج عنها توقيف الثلاثة المذكورين في محلة الجاموس، وضبط بحوزة الثالث دراجة آلية مسروقة إضافة الى:
/3/ أكياس بداخلها مادة الماريجوانا زنة الكيس /28،7/غ
/6/ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف زنة الكيس /23،3/ غ قائم
/9/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة /4،8/غ
/22/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين (نت) زنة الواحدة /4،3/غ
/20/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين (بابلو اسكوبار) زنة الواحدة /9،3/غ
/4/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين (شابو) زنة الواحدة /4،7/غ
/14/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين (غولد) زنة الواحد /2/غ
/3/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الباز (شابو) زنة الواحدة /4،4/غ
علبتَيْن بلاستيكيّتَيْن بداخلها مادة الكوكايين (بابلو اسكوبار) زنة الواحدة /5،1/غ
/3/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الباز (باز اكسترا) زنة الواحدة /4،7/غ
مبلغ مالي قدره /7،515،000/ ليرة لبنانية، وهاتف خلوي.
بتفتيش منزل الأول والثانية الكائن في محلة الجاموس ضُبِطَ:
/6/ علب بلاستيكية مدوّن عليها montane. Antoni بداخلها مادة بيضاء زنة الواحدة حوالي /11،6/غ
- /30/ علبة بلاستيكية مدوّن عليها Pablo escobar بداخلها مادة بيضاء اللون زنة الواحدة حوالي /4،9/غ.
- /36/ طبة بلاستيكية مدوّن عليها Pablo escobar بداخلها مادة بيضاء اللون زنة الواحدة حوالي /9،3/غ.
- /101/ طبة بلاستيكية مدوّن عليها Pablo escobar بداخلها مادة حجرية بيضاء اللون زنة الواحدة حوالي /10/ غ.
- /76/ طبة بلاستيكية بداخلها بودرة بيضاء اللون زنة الواحدة حوالي /4،8/غ.
- /50/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة حجرية بيضاء زنة الواحدة حوالي /4،5/غ.
- /115/ طبة بلاستيكية مغلّفة بنايلون بداخلها مادة بيضاء اللون زنة الواحدة حوالي /4،9/غ.
- /15/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة حجرية بيضاء مدون عليه buzz extra زنة الواحدة حوالي /4،6/غ.
- /6/ أكياس نايلون بدخلها مادة يرجّح انها حشيشة زنة الواحد حوالي /13،7/غ قائم.
- /125/ طبة بلاستيكية بداخلها بودرة بيضاء اللون زنة الواحدة حوالي /4،3/ غ.
- /10/ أكياس نايلون شفاف بداخلها مادة يرجّح أنها ماريجوانا زنة الواحد حوالي /28/غ قائم.
- /25/ كيس نايلون شفاف بداخلها مادة يرجّح أنها حشيشة الكيف زنة الواحد حوالي /23،9/غ قائم.
- /184/ مظروفًا بداخله مادة gold زنة الواحد حوالي /2،2/غ.
- مبالغ مالية، وهاتف خلوي
بالتحقيق معهم، اعترف الأول بتخزين المخدرات وتوزيعها على المروّجين لصالح أحد التجار، واعترفت زوجته بمساعدته بالتخزين والتوزيع. واعترف الثالث بأنه ينشط في ترويج المخدرات لصالح التاجر ذاته، وأنه ينشط على متن الدراجة الآلية التي أوقف على متنها.
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
امن وقضاء
المعلومات
تُلقي
القبض
مخزّني
ومروّجي
مخدّرات
الضاحية
الجنوبيّة
عند الحدود الجنوبية... الاستنفار الاسرائيلي سيد الموقف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-11-30
عمليّة سلب في الرّملة البيضاء: شعبة المعلومات تُلقي القبض على منفّذيها وعلى مروّج مخدّرات كان برفقتهم
امن وقضاء
2023-11-30
عمليّة سلب في الرّملة البيضاء: شعبة المعلومات تُلقي القبض على منفّذيها وعلى مروّج مخدّرات كان برفقتهم
0
امن وقضاء
2024-01-21
شعبة المعلومات تلقي القبض على شبكة لتخزين وتوضيب وترويج المخدّرات
امن وقضاء
2024-01-21
شعبة المعلومات تلقي القبض على شبكة لتخزين وتوضيب وترويج المخدّرات
0
أمن وقضاء
2024-01-18
ينشطان بسرقة السيارات من مدينة صيدا... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
2024-01-18
ينشطان بسرقة السيارات من مدينة صيدا... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
0
آخر الأخبار
2024-01-12
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على المدعو م. ن. في محلّة الصفرا علماً انه هو الذي قام بقتل عنصر حرس بلدية بيروت
آخر الأخبار
2024-01-12
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على المدعو م. ن. في محلّة الصفرا علماً انه هو الذي قام بقتل عنصر حرس بلدية بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:42
عند الحدود الجنوبية... الاستنفار الاسرائيلي سيد الموقف
تقارير نشرة الاخبار
07:42
عند الحدود الجنوبية... الاستنفار الاسرائيلي سيد الموقف
0
امن وقضاء
2024-01-25
ينقل كميات من المواد المخدّرة في منطقة الشمال وشعبة المعلومات تكشف هويته
امن وقضاء
2024-01-25
ينقل كميات من المواد المخدّرة في منطقة الشمال وشعبة المعلومات تكشف هويته
0
امن وقضاء
2024-01-25
شورى الدولة ردَّ طلب وقف تنفيذ قرار تكليف القاضي حلاوي بمهام قاضي التحقيق الأول
امن وقضاء
2024-01-25
شورى الدولة ردَّ طلب وقف تنفيذ قرار تكليف القاضي حلاوي بمهام قاضي التحقيق الأول
0
امن وقضاء
2024-01-24
سرقة كنيسة مار افرام في كفردبيان... (صور)
امن وقضاء
2024-01-24
سرقة كنيسة مار افرام في كفردبيان... (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-01-19
بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري
فنّ
2024-01-19
بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري
0
آخر الأخبار
00:00
برلين تشعر بـ"قلق بالغ" إزاء الوضع في جنوب غزة
آخر الأخبار
00:00
برلين تشعر بـ"قلق بالغ" إزاء الوضع في جنوب غزة
0
موضة وجمال
05:40
لماذا بدت كايلي جينر "كبيرة في السن" في إطلالتها الأخيرة؟ (صورة)
موضة وجمال
05:40
لماذا بدت كايلي جينر "كبيرة في السن" في إطلالتها الأخيرة؟ (صورة)
0
منوعات
15:44
أم تدعو الآباء إلى تطعيم أطفالهم... أصيب طفلها بنوبات حادة وهذا ما تعرّض له!
منوعات
15:44
أم تدعو الآباء إلى تطعيم أطفالهم... أصيب طفلها بنوبات حادة وهذا ما تعرّض له!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:46
هل تنجح الولايات المتحدة الأميركية في الإنسحاب من العراق وسوريا؟
أخبار دولية
13:46
هل تنجح الولايات المتحدة الأميركية في الإنسحاب من العراق وسوريا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الولايات المتحدة وداعش في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الولايات المتحدة وداعش في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تل أبيب لم تستفق بعد من هول صدمة عملية المغازي... ومسؤولون عسكريون يعترفون بصعوبة القتال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تل أبيب لم تستفق بعد من هول صدمة عملية المغازي... ومسؤولون عسكريون يعترفون بصعوبة القتال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء "الخماسية" اجتمعوا في دارة السفير السعودي... وهذا ما قاله السفير المصري للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء "الخماسية" اجتمعوا في دارة السفير السعودي... وهذا ما قاله السفير المصري للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في جلسة الموازنة الثالثة... الرتابة نفسها
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في جلسة الموازنة الثالثة... الرتابة نفسها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جلسة مسائية لاستكمال مناقشة الموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جلسة مسائية لاستكمال مناقشة الموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
يتراشقون إفتراضيا من أجل الزعيم وينسون مصائبهم...
تقارير نشرة الاخبار
13:12
يتراشقون إفتراضيا من أجل الزعيم وينسون مصائبهم...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-1-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-1-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:22
الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!
خبر عاجل
08:22
الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!
2
خبر عاجل
14:45
القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"
خبر عاجل
14:45
القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"
3
خبر عاجل
13:31
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن اجتماع سفراء "الخماسية" في دارة السفير السعودي
خبر عاجل
13:31
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن اجتماع سفراء "الخماسية" في دارة السفير السعودي
4
حال الطقس
00:11
منخفض جويّ ثانٍ في طريقه الينا...
حال الطقس
00:11
منخفض جويّ ثانٍ في طريقه الينا...
5
خبر عاجل
12:49
"التقدمي الإشتراكي" متضامنًا مع الـLBCI: الحريات في لبنان خط أحمر لا يجوز المساس بها لا سيما حرية الإعلام
خبر عاجل
12:49
"التقدمي الإشتراكي" متضامنًا مع الـLBCI: الحريات في لبنان خط أحمر لا يجوز المساس بها لا سيما حرية الإعلام
6
منوعات
09:53
نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟
منوعات
09:53
نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟
7
فنّ
13:59
في يوم عرض وثائقي إليسا... زياد برجي يفوز قضائياً بأغنية "وبطير": كيف أعلن الخبر؟ (صورة)
فنّ
13:59
في يوم عرض وثائقي إليسا... زياد برجي يفوز قضائياً بأغنية "وبطير": كيف أعلن الخبر؟ (صورة)
8
فنّ
08:39
صور عائلية لطيفة... إيميه الصياح تحتفل بعيد ميلاد طفليها التوأم
فنّ
08:39
صور عائلية لطيفة... إيميه الصياح تحتفل بعيد ميلاد طفليها التوأم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More