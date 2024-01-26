ينتحل صفة طبيب أطفال في الشمال... وأمن الدولة أوقفته (صور)

أوقفت دوريّة من أمن الدّولة في الشمال شخصاً ينتحل صفة طبيب، ويقوم بمعاينة الأطفال ويصف لهم أدوية مهرّبة من سوريا إلى لبنان.



وفي التفاصيل، فقد تم توقيف المدعو (ع.ك.) وهو سوري الجنسية، بعد دهم منزله، حيث ضبطته بالجرم المشهود وهو يعاين أحد الأطفال، فتمّ توقيفه وأحيل مع المضبوطات على القضاء المختصّ.