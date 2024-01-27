عويدات وعائلته في حاضرة الفاتيكان تلبية لدعوة البابا فرنسيس

لبّى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات وعائلته دعوة البابا فرنسيس في حاضرة الفاتيكان، حيث التقاه كما التقى أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بترو بارولين، وشارك عويدات ايضا باحتفال قسم يمين قضاة الروتا في الفاتيكان.