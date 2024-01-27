قوى الامن تعمم صورة مفقود ..هل تعرفون عنه شيئًا؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:



- موسى محمّد بزّي (من مواليد عام 1959، لبناني)



الذي فُقِدَ بتاريخ 26-1-2024، في محلّة حيّ ماضي – الضّاحية الجنوبية. علماً أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصّة.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم:



541501-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.