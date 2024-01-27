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قوى الامن تعمم صورة مفقود ..هل تعرفون عنه شيئًا؟

امن وقضاء
2024-01-27 | 13:51
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قوى الامن تعمم صورة مفقود ..هل تعرفون عنه شيئًا؟
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قوى الامن تعمم صورة مفقود ..هل تعرفون عنه شيئًا؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

- موسى محمّد بزّي (من مواليد عام 1959، لبناني)

الذي فُقِدَ بتاريخ 26-1-2024، في محلّة حيّ ماضي – الضّاحية الجنوبية. علماً أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصّة.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم:

 541501-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 

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