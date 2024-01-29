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قوى الأمن: توقيف سارقي دراجات آلية من بيروت
امن وقضاء
2024-01-29 | 12:01
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قوى الأمن: توقيف سارقي دراجات آلية من بيروت
تلقت غرفة عمليات وحدة شرطة بيروت اتصالًا من أحد المواطنين مفاده قيام مجهولين يستقلون فان لون أبيض على سرقة دراجة آلية من الأشرفية.
وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ ـ شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أنّه تبين أنّ السارقَين مُتجهان، نحو مِنطقة ضهر البيدر.
وأكّد البلاغ توقيف عناصر الحاجز في وحدة الدرك الإقليميّ فان نوع تويوتا لون أبيض، وعلى متنه كل من:
- ش. س. د. (مواليد عام 2001، لبنانيّ)
- خ. ح. (مواليد عام 2000، لبنانيّ)
وعُثر بحوزة الأول على ورق لف، وفي داخل "الفان" على 3 دراجات آلية من أنواع مختلفة.
و"اعترفا بأن الدراجات الآلية، التي ضُبطت بحوزتهما مسروقة وبأنّهما يقومان بتوصيلها من بيروت إلى البقاع لقاء مبلغ من المال.
كما اعترف (ش. س. د.) بتعاطيه المخدِرات.
وأودعا مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانونيّ بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص.
وسُلّمت دراجتان إلى مالكيها والعمل جار لتسليم الدراجة الثالثة."
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