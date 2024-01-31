سرقة كابلات النحاس لشركة كهرباء لبنان في قضاء جبيل

سرق مجهولون كابلات النحاس من المحطات الهوائيّة التابعة لشركة كهرباء لبنان، في بلدات لحفد بجة وعبيدات، في قضاء جبيل.



وأدّى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائيّ عن المواطنين، في هذه البلدات.



وتعمل الشركة، تحت العاصفة، على إعادة التيار إلى البلدات المذكورة.



وتمنّت الشركة على المواطنين والبلديات والمخاتير الانتباه جيدًا لوجود غرباء عن بلداتهم يتحولون ويسرحون فيها.



وتقدمت الشركة بشكوى ضد مجهول لدى قوى الأمن الداخليّ، في مخفر لحفد.