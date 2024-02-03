إحباط عمليّة تهريب كميّة من حشيشة الكيف إلى اوروبا (صور)

بعد توافر معطيات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، حول قيام أحد الأشخاص بالتخطيط لعملية تهريب كمية من المخدّرات الى إحدى الدول الأوروبية بواسطة مكتب شحن، توصّلت الشعبة إلى تحديد مكتب الشحن الذي كان سيتم عبره تهريب الشحنة، وأحد المستودعات العائدة له في محلة المصنع - البقاع.



وكشفت شعبة المعلومات هوية الشخص المسؤول عن عملية التهريب، والذي يستخدم هوية مزورة لإخفاء هويته الحقيقية في العملية، ويدعى:ن. ح. (مواليد عام 1993، لبناني) متوارٍ عن الأنظار.



وبتاريخ 4-1-2024، توجهت إحدى دوريات شعبة المعلومات الى محلة المصنع، وداهمت المستودع، وبتفتيشه ضبطت في داخله /23,6/ كلغ من مادة حشيشة الكيف مخبأة بطريقة احترافية داخل شحنة من بودرة الحلويات.