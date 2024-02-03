توقيف عصابة مسلحة في منطقة الليلكي - الضاحية الجنوبية

دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش منزل المواطن (ع.ن.) في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية، حيث أوقفته برفقة المواطن (م.ن.) والفلسطيني (ع.أ.) لتأليفهم عصابة مسلحة وإقدامهم على سرقة دراجات نارية، والسلب بقوة السلاح وإطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص، وتعاطي والمخدرات وترويجها وافتعال إشكالات.



وضبطت الدورية في حوزة الموقوفين أسلحة حربية.