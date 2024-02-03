فصيلة رأس بيروت تُلقي القبض على سارق حواسيب من إحدى الجامعات

حددت فصيلة رأس بيروت في وحدة شرطة بيروت هوية شخص يسرق أعداد كبيرة من الحواسيب المحمولة (Laptops)، من داخل أحد مستودعات الجامعة الأميركيّة في بيروت، ويُدعى أ. د. (مواليد عام 1988، لبناني).



وضبطت الوحدة كميّة من الحواسيب المسروقة، وأعيدت إلى الجهة المدّعية.