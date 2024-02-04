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استخدما بطاقة ائتمان فقدها مالكها وسحبا مبلغا من الدولارات... هل من يعرف شيئا عنهما؟ (صورة)

امن وقضاء
2024-02-04 | 06:21
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استخدما بطاقة ائتمان فقدها مالكها وسحبا مبلغا من الدولارات... هل من يعرف شيئا عنهما؟ (صورة)
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استخدما بطاقة ائتمان فقدها مالكها وسحبا مبلغا من الدولارات... هل من يعرف شيئا عنهما؟ (صورة)

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة مطلوبَين للقضاء بجرم استعمال بطاقة ائتمان، عائدة لمواطن لبناني يحمل الجنسيّة الأستراليّة، وذلك خلال شهر أيّار من العام الماضي.

وفي التفاصيل، سحب المطلوبان بواسطة البطاقة، مبلغ 4500 دولار أميركي من "صرّافات آليّة" عدّة، وذلك، بعد أن كان المدّعي قد فقد محفظته وفي داخلها البطاقة الائتمانيّة والرّقم السّرّي العائد لها، وقبل أن يتمكّن من إيقاف عمل البطاقة.

وبناء على ذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة ممَّن يعرف مكانهما أو يعرف عنهما شيئاً، الاتّصال بمفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على الرقم 691392 /26 للإدلاء بما لديه من معلومات. 

علماً، أنّ كل مواطن يساهم في إلقاء القبض عليهما، يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقاً للقانون.
 

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