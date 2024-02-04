قتيل وجريحة بانفجار صهريج لنقل الغاز في مقنة

قُتل الشاب م.ح.، وأُصيبت امرأة مسنة بجروح خطيرة إثر انفجار صهريج لنقل الغاز على طريق عام بعلبك - القاع، في محلة مقنة، ما تسبب باشتعال منزل تقطنه عائلة من آل ح.



وحضرت القوى الأمنية وفرق الدفاع المدني التي تمكنت من إخماد الحريق.