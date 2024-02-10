قوى الأمن تلقي القبض على مروّج مخدّرات على طريق المطار

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة حول نشاط أحد مروّجي المخدّرات في محلّة طريق المطار.



بنتيجة المتابعة التّي قام بها عناصر المكتب، تمّ تحديد هويّته، وتبيّن أنّه يُدعى:



ا. ب. (من مواليد عام 1976، لبناني)

بتاريخ 06-02-2024، وبعد رصد ومتابعة، نفّذت إحدى دوريّات المكتب، تؤازرها قوّة من المجموعة الخاصّة، كمينًا مُحكمًا أسفر عن توقيفه على متن سيارة نوع "غولف"، وبرفقته المدعو:



ب. ن. (من مواليد عام 1999، لبناني)

بتفتيشهما والسيّارة، عُثر بداخلها على كميّة من المخدّرات مقسّمة ومُعدّة للترويج، وهي عبارة عن /46/ ظرفًا من مادّة الكوكايين، وكيس بداخله مادة حشيشة الكيف، ومبلغ مالي ناتج عن بيع المخدّرات.



التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المُختصّ.