يسرق الصيدليات والمحال التجارية في صيدا... هل أُلقي القبض عليه؟

بعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة من داخل صيدليات ومحال تجارية في مدينة صيدا من قبل شخص مجهول الهوية، كثّفت قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.



ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هويته، ويدعى: و. ب. (مواليد عام 1987، فلسطيني)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا مخدرات وإطلاق نار وافتعال المشاكل.



بتاريخ 7-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود داخل إحدى الصيدليات في محلة صيدا أثناء قيامه بتنفيذ عملية سرقة من داخلها.



بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.