لجان المساعدين القضائيين قررت الاستمرار بالاعتكاف والتوقف القسري عن العمل

قررت لجان المساعدين القضائيين في لبنان الاستمرار بالاعتكاف والتوقف القسري عن العمل.



وقالت اللجان في بيان:



"بناء على جلسة مجلس الوزراء اليوم و التي كان من المنتظر فيها اعطاء موظقي القطاع العام بعض حقوقهم المسلوبة منهم، وبناء على التأجيل المتكرر لمطالبنا المحقة تحت حجة دراسة المبالغ، ضاربين بعرض الحائط أوجاعنا و أوجاع عائلاتنا، متمنين لنا جميعا الموت السريع لاسترضاء صندوق النقد. وبناء على عدم وجود ابسط مقومات الحياة ( الطبابة ) كما الراتب الشهري الذي لا يكفي لخمسة ايام من اصل الشهر.



لذلك تقرر لجان المساعدين القضائيين في لبنان، الاستمرار بالاعتكاف، والتوقف القسري عن العمل في كل محاكم قصور العدل والنيابات العامة وقضاة التحقيق والمحاكم الجزائية كافة كما والمحاكم المدنية في جميع درجاتها باسستثاء وحيد هو اخر يوم بالمهلة القانونية ( اي مهلة الاسقاط ) لغاية يوم الجمعة في ١٦/٢/٢٠٢٤ ضمنا".