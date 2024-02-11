أمن الدّولة في البترون تضبط 11 ألف حبّة كبتاغون وتوقف مروّجيها

أوقفت دوريّة من مكتب أمن الدولة في البترون – مديريّة الشمال الإقليميّة، في شاليه في أحد المنتجعات السياحيّة، في بلدة الهري، ثلاثة أشخاص من التابعيّة السوريّة، بتهمة ترويج المخدِّرات.



وأوضح أمن الدولة أنّ الموقوفين هم، (ع.أ) و (ع. أ.) و (أ. أ.).



وضُبط، في حوزتهم حوالى 11 ألف حبّة من الحبوب المخدّرة وكميّة من البودرة المستعملة في تصنيع المخدّرات.



ويُحقق معهم، تحت إشراف القضاء المختصّ.