مداهمة لشعبة المعلومات في محلة أبي سمراء وضبط ۳۱ قذيفة هاون

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن وجود قذائف وذخائر حربيّة في داخل محل في محلّة أبي سمراء-طرابلس.

وأكّدت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، في بلاغ، أنّها توصّلت الى تحديد المكان.

وتبيّن أنه معدّ لتصليح الدّراجات الآليّة، وعائد للمدعو:

آ. أ. (مواليد عام 1986، لبنانيّ)

وأوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في "أبي سمراء"، على متن سيّارة رباعيّة الدّفع نوع "نيسان"، ضُبطت.

وعثرت على مسدسٍ حربيّ وهاتف خليوي.

وتزامنًا، داهمت دوريّة أخرى محلّه وضبطت 31 قذيفة "هاون" صالحة للاستعمال.

وعثرت في داخل سيارة مركونة أمام محلّه على عبوة بلاستيكية فارغة وعلى رأسها فتيل.

بالتّحقيق معه، اعترف بأن القذائف التي ضبطت عائدة للمدعو (أ. ا. ز.، من مواليد عام 1996، لبنانيّ) ووضعها في محلّه على سبيل الأمانة، كما أن السّيّارة المركونة أمام محلّه عائدة للأخير، ولا علم له بوجود عبوة في داخلها.

وحُجزت السيارتان عدليًّا، وختم المحلّ بالشّمع الأحمر.

وعُمّم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (أ. ا. ز.)، والعمل مستمرّ لتوقيفه، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.