الجيش: العثور على صاروخ غير منفجر كان قد سقط مؤخرًا أثناء عدوان إسرائيلي على سوريا

عثرت قوة من الجيش في بلدة حبشيت - عكار على صاروخ غير منفجر كان قد سقط مؤخرًا أثناء عدوان إسرائيلي على سوريا، وتعمل الوحدة المختصة على تفكيكه ونقله إلى مكان آمن لتفجيره.