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الجيش: العثور على صاروخ غير منفجر كان قد سقط مؤخرًا أثناء عدوان إسرائيلي على سوريا

امن وقضاء
2024-02-13 | 05:13
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الجيش: العثور على صاروخ غير منفجر كان قد سقط مؤخرًا أثناء عدوان إسرائيلي على سوريا
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الجيش: العثور على صاروخ غير منفجر كان قد سقط مؤخرًا أثناء عدوان إسرائيلي على سوريا

عثرت قوة من الجيش في بلدة حبشيت - عكار على صاروخ غير منفجر كان قد سقط مؤخرًا أثناء عدوان إسرائيلي على سوريا، وتعمل الوحدة المختصة على تفكيكه ونقله إلى مكان آمن لتفجيره.

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