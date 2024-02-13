مجلس القضاء الأعلى نعى القاضي منصور: صادق ومجتهد وسعى دوما الى إحقاق الحق

نعى مجلس القضاء الأعلى القاضي نادر محمد ياسين منصور، الذي توفي يوم الاثنين الواقع فيه 12 شباط 2024.



والقاضي منصور من مواليد برج البراجنة في 18 أيار 1977، ودخل القضاء في 10/9/2004، وأمضى فيه حوالي عشرين عاما، شغل في خلالها مراكز قضائية متعددة، منها قاض منفرد ومستشار بالاستئناف، ليختم مسيرته القضائية محاميا عاما استئنافيا في جبل لبنان.



وتابع بيان مجلس القضاء الاعلى :" وافته المنية، وهو في ريعان شبابه وعز عطائه.



تميز خلال مسيرته القضائية بصفات ومزايا القاضي الصادق والمجتهد، الساعي دوما إلى إحقاق العدل وتأمين الحقوق، فكان مخلصا ومتفانيا في المهام التي أنيطت به، واكتسب بامتياز محبة زميلاته وزملائه، فضلا عن احترام وتقدير كل من تقاضى أمامه.



إن مجلس القضاء الأعلى، يتقدم بالتعازي الحارة من زوجته القاضية أميره صبره، ومن عائلته الكريمة وذويه، ومن زملائه القضاة، ومن أقاربه ومعارفه، راجيا الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان".