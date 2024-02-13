الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجلس القضاء الأعلى نعى القاضي منصور: صادق ومجتهد وسعى دوما الى إحقاق الحق

امن وقضاء
2024-02-13 | 07:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجلس القضاء الأعلى نعى القاضي منصور: صادق ومجتهد وسعى دوما الى إحقاق الحق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مجلس القضاء الأعلى نعى القاضي منصور: صادق ومجتهد وسعى دوما الى إحقاق الحق

نعى مجلس القضاء الأعلى القاضي نادر محمد ياسين منصور، الذي توفي يوم الاثنين الواقع فيه 12 شباط 2024.

والقاضي منصور من مواليد برج البراجنة في 18 أيار 1977، ودخل القضاء في 10/9/2004، وأمضى فيه حوالي عشرين عاما، شغل في خلالها مراكز قضائية متعددة، منها قاض منفرد ومستشار بالاستئناف، ليختم مسيرته القضائية محاميا عاما استئنافيا في جبل لبنان.

وتابع بيان مجلس القضاء الاعلى :" وافته المنية، وهو في ريعان شبابه وعز عطائه. 

تميز خلال مسيرته القضائية بصفات ومزايا القاضي الصادق والمجتهد، الساعي دوما إلى إحقاق العدل وتأمين الحقوق، فكان مخلصا ومتفانيا في المهام التي أنيطت به، واكتسب بامتياز محبة زميلاته وزملائه، فضلا عن احترام وتقدير كل من تقاضى أمامه.

إن مجلس القضاء الأعلى، يتقدم بالتعازي الحارة من زوجته القاضية أميره صبره، ومن عائلته الكريمة وذويه، ومن زملائه القضاة، ومن أقاربه ومعارفه، راجيا الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان".

أخبار لبنان

امن وقضاء

مجلس القضاء الأعلى

القاضي نادر منصور

LBCI التالي
توقيف شخصين في المعمورة –الضاحية الجنوبية لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها (صورة)
الجيش: العثور على صاروخ غير منفجر كان قد سقط مؤخرًا أثناء عدوان إسرائيلي على سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2024-02-05

إنتدابات في مجلس القضاء الأعلى (نداء الوطن)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ما هو مخطط الفرنسيين للحدود الجنوبية اللبنانية؟

LBCI
امن وقضاء
11:04

توقيف شخصين في المعمورة –الضاحية الجنوبية لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها (صورة)

LBCI
امن وقضاء
05:13

الجيش: العثور على صاروخ غير منفجر كان قد سقط مؤخرًا أثناء عدوان إسرائيلي على سوريا

LBCI
امن وقضاء
04:56

مداهمة لشعبة المعلومات في محلة أبي سمراء وضبط ۳۱ قذيفة هاون

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-11-01

نتانياهو يتعهد بتحقيق "النصر" رغم "الخسائر المؤلمة" في صفوف الجنود في غزة

LBCI
فنّ
2024-02-12

مهرجان "الزمن الجميل" يزور فادي إبراهيم في المستشفى... صور مبهجة مع الدرع التكريمي

LBCI
صحة وتغذية
2024-01-09

كم ليلة يمكنك ارتداء ملابس النوم قبل غسلها... هذا ما كشفه الطب!

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-13

بلينكن يدعو بكين الى إعادة الاتصالات بين الجيشين الأميركي والصيني "بشكل عاجل"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:10

لاعب منتخب الكوت ديفوار يتوج كبطل ليس فقط بكأس الأمم الإفريقية وإنما بتغلبه على مرض السرطان

LBCI
أخبار دولية
14:05

للضرورة أحكام: الرئيس بايدن على تيك توك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

بين أبناء برج حمود الدورة والنازحين السوريين... مش رمانة قلوب مليانة

LBCI
أخبار دولية
13:57

ما هي أبرز العراقيل التي تواجه المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ووقف النار في غزة وهل يمكن تذليلها؟

LBCI
أخبار دولية
13:34

مصر على خطى لبنان بالإنهيار أم تسبقه بالتعافي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ما هو مخطط الفرنسيين للحدود الجنوبية اللبنانية؟

LBCI
أخبار دولية
13:25

أنظار الإقليم إلى القاهرة حيث جولة جديدة من مفاوضات التبادل والهدنة بين حماس وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

عشية ذكرى 14 شباط... بيت الوسط يكتظ بالزوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مع عودة الرئيس الحريري... تحركان سياسي وشعبي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:12

مجلس شورى الدولة بيطل قرار الحكومة المتعلق بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي

LBCI
منوعات
02:02

بعد الاشكالات المتتالية مع زوجها سافرت من لبنان وهذه وجهتها... هل حصل الانفصال بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
02:57

وضع صليبا ضخما وسط قناعه ونشر مشاهد فاضحة لزوجته... كاني ويست: قررت أن أسعد نفسي وأنا سعيد بذلك! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:31

نصرالله: المكاسب السياسية التي تحملها معها الوفود العربية والاجنبية والتي تتولى المفاوضات المتعلقة بالجبهة الجنوبية اللبنانية لا يمكن أن تؤثر على موقفنا وتوقف الجبهة اللبنانية التي هي جبهة دعم وتضامن

LBCI
فنّ
04:29

خطيب نادين نسيب نجيم برفقة سعد الحريري.. فكيف علّقت؟ (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
12:26

نواب قوى المعارضة: سنقوم بخطوات عملية للخروج من المأزق الحالي حماية للبنان من الحرب ولانتخاب رئيس

LBCI
فنّ
05:28

تقلا شمعون بالحجاب في النجف... هكذا علقت على صورتها! (صورة)

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع بأسعار المحروقات..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More