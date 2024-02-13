توقيف شخصين في المعمورة –الضاحية الجنوبية لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها (صورة)

أوقفت دورية من مديرية المخابرات، السوريَين (م.ف.) و(م.ج.)، في منطقة المعمورة - الضاحية الجنوبية، لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، كما لدخولهما خلسة إلى الأراضي اللبنانيةز



وضبطت الدورية في حوزة الموقوفين كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات ومبلغًا ماليًا.