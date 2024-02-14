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سارق دراجات آلية يقع في قبضة قوى الأمن في المريجة
امن وقضاء
2024-02-14 | 05:06
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سارق دراجات آلية يقع في قبضة قوى الأمن في المريجة
توافرت معلومات لقوى الامن حول قيام أحد الأشخاص بتنفيذ عمليات سرقة دراجات في العديد من مناطق جبل لبنان، وقد تداولت إحدى مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات له توثّق تنفيذه عدة عمليات سرقة دراجات في مناطق مختلفة.
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت إلى تحديد هويته، ويدعى:
ح. س. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا مخدرات وسرقة ونشل، وهو موقوف سابق.
بتاريخ 27-01-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة المريجة أثناء قيامه بتنفيذ عملية سرقة دراجة آلية من أمام مبنى في المحلة. وبتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مقص لقطع الأقفال وأدوات تستخدم في عمليات سرقة.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذ عدد كبير من عمليات سرقة الدراجات الآلية ضمن محافظة جبل لبنان.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
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دراجات
الأمن
المريجة
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