الجيش الاسرائيلي: استهداف القائد علي محمد الدبس ومساعده حسن ابراهيم عيسى وعنصر آخر من حزب الله

اعلن الجيش الاسرائيلي انه استهدف القائد علي محمد الدبس ومساعده حسن ابراهيم عيسى وعنصر آخر من حزب الله.

وبحسب الجيش الاسرائيلي الدبس كان مسؤولا عن العملية داخل اسرائيل عند مثلث مجدو في آذار من العام ٢٠٢٣.

عملية الاغتيال تمت من طائرة حربية لمركز للحزب في النبطية.