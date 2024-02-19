أمن الدولة توقف مهرّباً للأدوية

اوقفت دورية من مديرية امن الدولة المدعو (أ. ر.)بتهمة تهريب الدواء من لبنان وإليه .

وفي التفاصيل فإن مديريّة النبطيّة الإقليميّة في أمن الدولة قد بدأت برصد (ا.ر)، وقبل توقيفه بفترة، غادر المنطقة إلى مكان مجهول، متابعاً نشاطه في تهريب الدواء وتزويره علماً انه كان يعمل مع مساعدين له على تعبئة دواءٍ وهميّ في علب لأدوية تختص بالأمراض المزمنة والغالية الثمن في لبنان، ويبيعها للمواطنين بأسعارٍ خياليّة، وقد تسبّبت عمليّات البيع هذه بأضرارٍ صحّيّة كبيرة للمرضى الذين تناولوها.

وقد رصدته أمن الدولة - شعبة الخدمة والمعلومات، في عاليه منذ مدّة، وهو يحاول تسويق أدويته هذه، وبعد أخذ إشارة المدّعي العامّ الماليّ القاضي علي ابراهيم، تمّ توقيفه، وعُثر في سيّارته على أدوية مهرّبة ومزوّرة، ومبلغٍ من الدولارات المزوّرة أيضاً، وأُودِع مع المضبوطات الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.