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اصابات في غارة على مبنى في كفررمان (فيديو)

شنّ الجيش الاسرائيلي غارة على مبنى سكني في محيط بلدة كفررمان في النبطية.



وتحدّثت المعلومات الاولية عن وجود اصابات.