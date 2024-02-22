قوى الأمن: تعميم صورة مطلوب مشتبه بقيامه بأعمال سرقة.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة مطلوب مجهول الهوية، مشتبه بقيامه بأعمال سرقة.



لــذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين يعرفون أي شيء عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 810170-01 أو 8101710-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل من يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكِتمان، وفقاً للقانون.