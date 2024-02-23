مروّج المخدِّرات في الليلكي ومحيطها... شعبة المعلومات تُلقي القبض عليه

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخص مجهول بترويج المخدِّرات، في محلّة الليلكي ومحيطها، في الضّاحية الجنوبيّة.



وحدّدت الشّعبة هويّته وهو المدعو ب. س. (مواليد عام ۲۰۰۳، سوريّ)، وفق ما أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، في بلاغ.



وأوقفته إحدى دوريّات الشّعبة، بالجرم المشهود، في محلّة المريجة، على متن دراجة آليّة نوع "سويت" لون أسود، ضُبطت.



كما ضُبط:



-35 مظروفًا من مادّة حشيشة الكيف.



-59 مظروفًا من مادّة الماريجوانا.



-5 طبّات بلاستيكيّة تحتوي على مادّة الكوكايين.



-مبلغ ماليّ وهاتف خليوي.



واعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدِّرات على عددٍ من الزّبائن في محلّة الليلكي ومحيطها، على متن الدراجة.



وأجري المقتضى القانونيّ بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعنيّ، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.