ينشط بترويج المخدّرات في جلّ الديب... إليكم التفاصيل (صورة)

داهم مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة مكان إقامة ي. ز. (مواليد عام ١٩٨٢، سوري)، توافرت معلومات لدى المكتب عن نشاط أحد المروجين في محلّة جلّ الدّيب.



وخلال المداهمة، تمّ توقيف ي.ز. وضبط كميّة /376/ غ. من مادّة الماريجوانا و/٤٠/ غ. من مادّة الكوكايين مقسّمة في طبّات بلاستيكيّة وأوراق وأكياس من النّايلون، ومعدّة للتّرويج. بالإضافة إلى مبلغ من المال، ناتج عن بيع المخدّرات.