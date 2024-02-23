توقيف 3 أشخاص في منطقتي بئر العبد وطريق المطار - الضاحية الجنوبية وبلدة العبدة - عكار

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتَي بئر العبد وطريق المطار - الضاحية الجنوبية اللبناني (ن.ق.) والسوري (ع.ع.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها، ولإقدام الأول على سرقة أكثر من عشرين دراجة نارية في الضاحية الجنوبية.



وضبطت الدورية في حوزة السوري كمية من المخدرات ومبلغًا ماليًّا.



من جهة أخرى، أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة العبدة - عكار اللبناني (ن.ق.) لإقدامه بتاريخ 13 / 2 /2024 على رمي رمانة يدوية أمام واجهة أحد المحلات في منطقة البداوي ما أدّى إلى أضرار ماديّة.