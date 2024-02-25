مطلوب بجرائم سرقة وتأليف عصابة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليميّ عن وجود أحد المطلوبين الخطرين، في مدينة زحلة، ويدعى:



-ح. ح. (من مواليد عام ١٩٨٧، سوريّ الجنسية).



وأكّدت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخليّ – شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ أنّ دورية من المفرزة أوقفته على أوتوستراد زحلة.



وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء، بجرم سرقة وتأليف عصابة وأنّ إقامته على الأراضي اللبنانية منتهية الصلاحية.



وأودع الموقوف القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص.