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قوى الأمن: بمكمن محكم القبض على مُروّجي مخدّرات في ضهر العين وزحلة

امن وقضاء
2024-02-27 | 06:44
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قوى الأمن: بمكمن محكم القبض على مُروّجي مخدّرات في ضهر العين وزحلة
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قوى الأمن: بمكمن محكم القبض على مُروّجي مخدّرات في ضهر العين وزحلة

بتاريخ 22/02/2024، وفي سياق تحقيق تُجريه عناصر مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة -الشمال في وحدة الشرطة القضائيّة حول العثور على قنبلتين يدويّتين في إحدى الشقق السكنيّة في بلدة ضهر العين، توافرت معلومات لعناصر المكتب المذكور حول قيام أحد قاطني المبنى الذي عثر في إحدى شققه على القنبلتين، بنشاطات مشبوهة منها تجارة وترويج المخدرات، وحيازة أسلحة وذخائر حربية.

بتاريخ 23 الجاري، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت قوة من المكتب من توقيفه بكمين محكم في ضهر العين، وتبيّن أنّه يُدعى:

م. ع. ك. (مواليد عام 1994، مصري)
وبتفتيش سيارته ومنزله، تم العثور على:

/24/ طبة كوكايين، وحقنة فارغة
حوالي /3/ كغ من مادة حشيشة الكيف
/437/ حبة ريفوتريل من دون غلاف
/10/ عبوات ريفوتريل مختومة، وبداخل كل عبوة /30/ حبة
/3/ عبوات ترامال بداخلها /90/ حبة
/1/ مغلف زولام "2" ملغم، بداخله /9/ حبوب
بندقيّة نوع "كلاشنكوف"، وجعبة  بداخلها /7/ مماشط، و /286/ طلقة صالحة للاستعمال
مبلغ ماليّ يُقدّر بـ /5،500/ دولار أميركيّ تقريبًا، وحوالي /15،000،000/ ليرة لبنانيّة.
وفي سياق متّصل، اشتبه مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة -البقاع في الوحدة عينها، في مدينة زحلة -المنارة، بشخصين كانا على متن سيّارة نوع "فولفو"، تبيّن أنّهما يُدعيان:

أ. س. (مواليد عام 2000، لبناني)
ر. غ. (مواليد عام 2000، لبناني)
 ولدى تفتيش السيّارة من قبل عناصر المكتب، عثروا على حقيبة تحتوي بداخلها على حوالي /15/غ. من مادة الماريجوانا، ومطحنة مخصّصة لها، ودفتري لف، و/3/ عقاقير مُهدّئة نوع ترامال، وحقنتين، /42/ حبة مهدئة.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين جميعًا، وأودعوا مع المضبوطات مكتبي مكافحة المخدرات الاقليمي في الشمال، وفي البقاع، لاستكمال التحقيق من قبلهم، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

أخبار لبنان

امن وقضاء

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